تراجع معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها ليبلغ 16.8% من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2025، مقابل 18.7% عام 2024، وفقا للنشرة السنوية لنتائج بحث القوى العاملة الصادره عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، تراجع معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها فى نفس الفئة الي 10.1%، مقابل 12.2% عام 2024 .

فيما بلغ معدل البطالة للإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها فى نفس الفئة 38.3% خلال عام 2025 مقابل 40.8٪ عام 2024.

وبحسب الإحصاء، تراجع معدل البطالة في مصر بنحو 0.3% لتصل إلى 6.3% خلال عام 2025 من 6.6% في 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وتراجع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) ليبلغ 13.2% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1.7% عن عام 2024،

وبحسب الإحصاء، تراجع معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) خلال عام 2025 ليبلغ 9.8%، مقابل 12.2% عام 2024 .



كما انخفض معدل البطالة للفئة العمرية ( 20ـ 24 سنة) ليبلغ 16.9%، مقابل 19.1% عام 2024

وتراجع معدل البطالة للفئة العمرية (25ـ 29 سنة) ليبلغ 11.5% مقابل 12.2% عام 2024.