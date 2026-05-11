اليونان تسعى للحد من السياحة الجماعية بعد استقبال 38 مليون سائح العام الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين، برنامجا يهدف إلى الحد من السياحة الجماعية في المواقع السياحية الشهيرة بعدما أعلن البنك المركزي استقبال البلاد قرابة 38 مليون زائر العام الماضي.

وقالت وزيرة السياحة أولجا كيفالوجياني، في مؤتمر صحفي إن الهدف هو نموذج سياحي أكثر استدامة مع تأثير أقل على البيئة والشواطئ والبنية التحتية. ووصف وزير البيئة ستافروس باباستافرو البرنامج بأنه "إصلاح تاريخي".

وسيتم تقسيم المناطق وفقا لتأثير السياحة، حيث ستخضع جزر العطلات الشهيرة مثل رودس وكوس وسانتوريني وميكونوس لشروط أكثر صرامة للبناء.

وسيسمح للفنادق الجديدة في مناطق الجزر المتضررة بشدة بأن تحتوي على 100 سرير على أقصى تقدير.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلن البنك المركزي عن زيادة عدد قياسي من السياح لليونان العام الماضي.

وتعتبر سانتوريني وميكونوس، من الجزر المكتظة بالزائرين في موسم الذروة، حيث يشير سكان الجزيرتين منذ سنوات إلى حدوث اختناقات مرورية ونقص في المياه وارتفاع الإيجارات والبنية التحتية المثقلة.