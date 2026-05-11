نقابة الموسيقيين تنعى عبد الرحمن أبو زهرة: علامة فارقة في تاريخ الفن المصري

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، شكلت علامة فارقة في تاريخ الفن المصري.

وتقدم مصطفى كامل، وأعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفنان الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتخرج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من معهد الفنون المسرحية عام 1958، بعد حصوله على درجة البكالوريوس، وعمل موظفًا قبل تعيينه ممثلًا بالمسرح القومي عام 1959، وكانت أولى أعماله المسرحية «عودة الشباب» للأديب توفيق الحكيم.

وأصبح عبد الرحمن أبو زهرة أحد أبطال المسرح، بعد الاستعانة به لبطولة مسرحية «بداية ونهاية» المأخوذة عن قصة الأديب نجيب محفوظ، عقب اعتذار الفنان عمر الحريري عن الدور، كما شارك في بطولة مسرحية «المحروسة» بعد وفاة بطلها الفنان صلاح سرحان، واستمر في العمل المسرحي حتى تجاوز عدد مسرحياته 100 عمل.

وانطلق الفنان الراحل في السينما والدراما، وشارك في عدد كبير من الأعمال، من بينها أفلام «اعترافات امرأة»، و«الاختيار»، و«الشوارع الخلفية»، و«النوم في العسل»، و«أرض الخوف»، و«حب البنات»، و«الجزيرة»، و«تيتة رهيبة».

كما قدم العديد من الأعمال الدرامية البارزة، أبرزها «الهروب»، و«الوسية»، و«السقوط في بئر سبع»، و«الزيني بركات»، و«لن أعيش في جلباب أبي»، الذي قدم خلاله أحد أشهر أدواره، وظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.

وشارك أيضًا في أعمال أخرى، منها «العمة نور»، و«الطارق»، و«المصراوية»، و«الملك فاروق»، و«الجماعة»، و«أنا قلبي دليلي»، و«ملكة في المنفى».

وتعد تجربته مع أفلام الرسوم المتحركة من أبرز محطات مشواره الفني، حيث قدم الأداء الصوتي لشخصية «سكار» في النسخة العربية من فيلم The Lion King، إلى جانب شخصية «جعفر» في فيلم Aladdin، وترك بصمة مميزة بصوته في أعمال ديزني المدبلجة.