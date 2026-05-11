الإثنين 11 مايو 2026 10:45 م القاهرة
الرئيس السيسي يشارك في عشاء قادة قمة إفريقيا–فرنسا بنيروبي بحضور ماكرون وروتو.. مباحثات لتعزيز الشراكة ومواجهة أزمات القارة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 10:41 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 10:41 م

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في عشاء العمل الرسمي الذي أقيم بقصر الرئاسة الكيني، واستضافه ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وإيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، تكريمًا لرؤساء الدول المشاركين في قمة إفريقيا–فرنسا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين الكيني والفرنسي كانا في استقبال الرئيس وكبار المدعوين لدى وصولهم إلى قصر الرئاسة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن عشاء العمل شهد حضورًا واسعًا من القادة الأفارقة ورؤساء الوفود المشاركة، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وأضاف أن اللقاءات والمناقشات تناولت آفاق التعاون الإفريقي–الفرنسي، وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين على الصعيد التنموي، فضلًا عن التشاور السياسي بشأن آليات التعامل مع الأزمات الراهنة، خاصة في القارة الإفريقية.

