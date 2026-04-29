الخارجية الأمريكية: إصدار عدد محدود من جوازات السفر التذكارية تحمل صورة ترامب

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها ستصدر عددا محدودا من جوازات السفر التذكارية التي تحمل صورة دونالد ترامب، في أحدث مثال على ‌ربط صورة الرئيس أو اسمه بممتلكات للبلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، في بيان، إن جوازات السفر ستصدر كجزء من الاحتفالات بالذكرى السنوية 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة في يوليو، ولم يذكر البيان أن جوازات السفر ⁠ستحتوي على صورة ترامب، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت رسوم قدمتها وزارة الخارجية صورة ترامب على صفحة داخل جواز السفر مقابل صفحة تحمل صورة لتوقيع إعلان الاستقلال عام 1776.

وقال بيجوت: "ستتميز هذه الجوازات بأعمال فنية خاصة وصور محسّنة مع الحفاظ على نفس الميزات الأمنية التي تجعل جواز السفر الأمريكي أكثر الوثائق تأمينا في العالم".

ولم يتضح ما إذا كان بإمكان المواطنين الأمريكيين رفض الحصول على جواز السفر التذكاري، ‌لكن ⁠مسئولا في وزارة الخارجية قال إنه لن يتم فرض رسوم إضافية للحصول على أحد جوازات السفر التذكارية المحدودة.

كما أعلنت دار سك العملة الأمريكية عن خطط لإصدار عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب بمناسبة ⁠الذكرى السنوية لتأسيس الدولة، وقالت وزارة الخزانة إن العملة الورقية ستحمل توقيع ترامب، وهي المرة الأولى التي يوقع فيها رئيس لا يزال في ⁠السلطة على العملة الأمريكية.

ومنذ بداية ولايته الرئاسية الثانية في أوائل العام الماضي، وضعت إدارة ترامب أيضا اسمه على مبان ⁠بارزة في واشنطن وفئة مخطط لإطلاقها من سفن الحرب التابعة للبحرية وبرنامج تأشيرات للأجانب الأثرياء وموقع إلكتروني حكومي للأدوية الموصوفة طبيا وحسابات ادخار اتحادية للأطفال.