الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران يمكنها الوصول إلى مخزون اليورانيوم

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران يمكنها الوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة إذا قررت استعادة المواد التي يعتقد أنها مدفونة في المواقع التي قصفتها الولايات المتحدة.

وقال رافائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "يمكن الوصول إليها إذا كانت هناك رغبة في الذهاب إلى هناك".

وفي حين أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يقوموا بزيارة المواقع التي توجد بها المواد منذ 10 أشهر، قال جروسي إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن غالبية المواد لا تزال مدفونة في الموقع الذي شوهدت فيه آخر مرة بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية.

وجاءت تصريحات جروسي في الوقت الذي تكافح فيه واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات لإنهاء الصراع الذي لا يزال يقيد تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، حيث كان يمر خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل بدء الحرب في فبراير. وقال جروسي إنه على اتصال بالمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف جروسي "أنها تبدأ وتتوقف، لكن هناك محادثات"، مضيفا أن مفتشيه سيبقون مستعدين لأي نتيجة وأن "أي اتفاق بدون تحقق هو وهم"

واقترحت إيران اتفاقا مؤقتا لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء واشنطن حصارها للموانئ الإيرانية، مع تأجيل المفاوضات الأكثر تعقيدا حول البرنامج النووي للبلاد.