كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة بين الذكور ليبلغ 8.1% خلال عام 2025؛ وفقا للنشرة السنوية لنتائج بحث القوى العاملة.

وبحسب النشرة، بلغ معدل البطالة بين الإناث 33.8% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2025.

وأشار الإحصاءـ إلى أن تقدير قوة العمل بلغ 34.154 مليون فرد عام 2025، منهم 26.683 مليون فرد من الذكور، و7.471 مليون فرد من الإناث، مقابل 32.041 مليون فرد عام 2024، منهم 26.080 مليون فرد من الذكور و5.961 مليون فرد من الإناث بنسبة زيادة 6.6% عن عام 2024.

وبلغ عدد المتعطلين خلال عام 2025 نحو 2.136 مليون متعطل، منهم 991 ألفا من الذكور و1.145 مليون من الإناث، مقابل 2.113 مليون متعطل عام 2024 بزيادة قدرها 23 ألف متعطل بنسبة ارتفاع قدرها 1.1%.