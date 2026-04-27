وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله أطلق 10 آلاف قذيفة ومسيّرة باتجاه إسرائيل خلال شهرين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حزب الله يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وينشر عناصره ومعداته قرب مواقع قوات اليونيفيل، مشيرًا إلى أنه أطلق نحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال شهرين.

وخلال لقائه المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، اعتبر ساعر أن حزب الله، بضغط من إيران، انضم إلى الحرب ضد إسرائيل في الثاني من مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين أطلق آلاف الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة.

وادعى ساعر أن جزءًا كبيرًا من هذه الهجمات نُفذ بالقرب من مواقع اليونيفيل، معتبرًا أن الحزب يستغل وجود القوات الدولية لتنفيذ أنشطة عدائية.

وأضاف أن إسرائيل رصدت ما وصفه بـ«نمط مقلق» يتمثل في استغلال حزب الله لمواقع اليونيفيل في أعمال المراقبة، ونقل عناصره عبر مركبات مشابهة لمركبات القوات الأممية.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية تستهدف مصادر تمويل حزب الله، والعمل على مواجهة ما وصفه بالأنماط الخطيرة التي تهدد استقرار لبنان.