التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم

تحدث شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ منهج الثقافة المالية لطلاب التعليم الثانوي، بين الوزارة وجامعة هيروشيما، وشركة سبريكس اليابانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، إن إطلاق هذا المقرر وبدء تجربة التداول للطلاب ضمنه، جاء نتيجة للتعاون بين الوزارة والمؤسسات اليابنية من قبل بداية العام الماضي.

ولفت إلى أن هذا التعاون أسفر سابقًا عن بدء تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة كيريو، والتي درس بها حوالي مليون طالب، موضحًا أن الناجحين في المقرر يحصلون على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما تؤهل للبحث عن فرص عمل عن بعد مع الشركات العالمية.

وتابع أن هذه الأفكار تعكس توجه الدولة لصقل مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لدى النشء والشباب، لارتباطها بعدد من الوظائف في مختلف القطاعات.

وأضاف أن شركة سبريكس اليابانية هي المسئولة عن إمداد الوزراة بمنصة كيريو، فيما تقوم جامعة هيروشيما بوضع الاختبارات، وإعطاء الشهادات المعتمدة بعد نجاح الطلاب، معلقًا: «استكمالًا للتعاون دا كان في فكرة بتعكس نهج بتتبعه حاليًا وزارة التربية والتعليم وهو الانتقال من فكرة الدراسة النظرية للتطبيق العملي».

وتطرق إلى الإعلان الثلاثي اليوم بين جامعة هيروشيما، وشركة سبريكس ووزارة التربية والتعليم، موضحًا أنهم نسّقوا مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، قائلًا: «المادة ليست مادة دراسية هي منهج هيتم وضعه على المنصة بشكل تفاعلي على منصة كيريو».

وأوضح أن طلاب الصف الثاني الثانوي سيدرسون هذه المادة، مشددًا على أنها ليست مادة رسوب ونجاح، وليست عبًا على الطلاب.

وأشار إلى أنهم يهدفون لتغيير نمط تفكير الطالب، موضحًا: «الطالب اللي حابب إن هو يدخل ويدرس ما يتعلق بريادة الأعمال والشركات الناشئة وما هي البورصة وكيفية التداول في البورصة، هذه الدراسة تحديدًا وما يليها من تحفيز للطلاب، إحنا هنا بنتعامل مع تغيير نمط تفكير للطلاب وتطبيق عملي».

ونوّه إلى اقتراحهم تحفيز الطلاب الناجحين في هذا المقرر، عبر فتح محفظة لهم بالبورصة المصرية، بها 500 جنيه، لا يمكن سحبها، وتسمح لهم بالتداول المبدئي بالأسهم في البورصة، وله الحق في زيادة المبلغ لاحقًا، معلقًا: «هذا المبلغ هيساعده إنه يربح منه جزء بسيط هيشجعه إن هو يوسع أكثر».

واختتم قائلًا: «إحنا هنا بننتقل من مجرد دراسة نظرية لتطبيق عملي أكيد هتغير من نمط التفكيرالخاص بالشباب وحتى قدرتهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية في حياتهم أكيد هتتغير بدراسة هذه المادة في شكل نشاط وليس في شكل نظري فقط».



ووُقّعت مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المالي بين الطلاب بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة هيروشيما اليابانية، وشركة "سبريكس" اليابانية.