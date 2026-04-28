وزير التعليم: تدريب معلمي المرحلة الثانوية على منهج مادة الثقافة المالية قبل بدء التطبيق

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إن تدريس مادة الثقافة المالية من العام الدراسي المقبل علي طلاب الصف الثاني الثانوي سيتم «أونلاين» باستخدام أدوات وبرامج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط المفاهيم المالية وتعزيز التفاعل، مع إتاحة محتوى تدريبي يركز على أساسيات الادخار والاستثمار والتعامل مع الأسواق.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول تدريس مادة الثقافة المالية بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، أن البرنامج يتضمن جانبًا تطبيقيًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث سيتم إتاحة فرص للطلاب المتميزين لفتح محافظ استثمارية افتراضية، تمهيدًا للتعامل الواقعي داخل البورصة المصرية، بما يعزز فهمهم العملي لآليات التداول وإدارة الأموال.

وذكر أن المادة ستُدرّس كنشاط تربوي يهدف إلى نشر الوعي المالي بين الطلاب، وتعريفهم بكيفية الاستثمار والتعامل مع البورصة، دون أن تمثل عبئًا دراسيًا إضافيًا، مع التركيز على الجانب التطبيقي والتفاعلي.

وأكد أنه سيتم تدريب معلمي المرحلة الثانوية على منهج الثقافة المالية قبل بدء التطبيق، لضمان تقديم المحتوى بشكل مبسط وفعّال، إلى جانب متابعة دورية لآليات التنفيذ وتقييم التجربة التعليمية.

وشدد على أن إدخال الثقافة المالية ضمن الأنشطة التعليمية يأتي في إطار توجه الدولة لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، وبناء جيل واعٍ اقتصاديًا قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.