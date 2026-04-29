متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية بسبب مشاركة إسرائيل

تجمع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو في فيينا. وستمثل صربيا فرقة "لافينا"، وهي فرقة "ميتال" مكونة من 6 أعضاء.

ولوح المتظاهرون في وسط بلجراد بالأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: "إن يوروفيجن بدون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث".

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مرارا وتكرارا في الأحداث العالمية. فقد طُردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجا فلسطينيا في وقت مسابقة يوروفيجن.