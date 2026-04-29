على وقع أمطار غزيرة تحوّلت إلى سيول جارفة، تعاني عشرات العائلات في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا من كارثة إنسانية، بعدما اجتاحت المياه منازلها وأراضيها الزراعية.

وذكر مراسل الأناضول، أن انهيار الساتر الترابي في سد السيحة، عقب الأمطار الغزيرة على المنطقة في الأيام الأخيرة، أدى إلى غمر نحو 100 منزل بالمياه في قرية حميمات الداير شرق إدلب.

وأشار إلى تضرر الأراضي الزراعية في العديد من المناطق السكنية نتيجة ارتفاع منسوب المياه في السد.

وقال بشار الإبراهيم، وهو قائد فريق في الدفاع المدني، للأناضول، إنهم عززوا السواتر الترابية حول سد السيحة بالتنسيق مع الجهات المعنية مع ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الميدانية.

وأوضح الإبراهيم أن فرق الدفاع المدني أخلت نحو 140 عائلة من حميمات الداير إلى القرى المجاورة ونقلت نحو 30 عائلة إلى مدرسة القرية التي تستخدم حاليا كمركز إيواء.