اعتدى مستوطن على فتى فلسطيني في قرية دير جرير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بعد أن سرق سيارته.

وأظهر مقطع فيديو مصور، الثلاثاء، حادثة اعتداء خطيرة نفذها أحد المستوطنين في قرية دير جرير شرق رام الله، تمثلت بإنزال فلسطيني من مركبة وسرقتها.

ويوضح المقطع إطلاق المستوطن كلبه تجاه الفتى أثناء ترجله بعيدا عن السيارة، ليقود المستوطن السيارة المسروقة تجاهه محاولا دهسه.

ولم ترد معلومات حول الفلسطيني أو مصيره.

ومنذ أكتوبر 2023 أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1154 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.