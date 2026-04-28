إسرائيل: مقتل عامل في شركة مقاولات تعمل لصالح الجيش في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عامل في شركة مقاولات تعمل لصالح الجيش في جنوب لبنان.

وقال بيان لجيش الاحتلال، مساء الثلاثاء: «كجزء من نشاطات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في جنوب لبنان، قُتل عامل في شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية نيابة عن وزارة الدفاع».

وأضاف: «تم إبلاغ عائلته من قبل شرطة إسرائيل. يشارك الجيش ووزارة الدفاع في تعازي العائلة».

ويتواصل التصعيد في لبنان وتحديدًا في مناطق الجنوب، حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 من عناصره بغارة إسرائيلية أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ في جنوب لبنان.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن عناصره استشهدوا أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة مجدل زون - صور.

وأضاف أن العناصر الثلاثة احتجزوا تحت الأنقاض إثر الضربة وجرى العمل على انتشالهم بمساعدة الجيش اللبناني الذي أعلن في وقت سابق إصابة اثنين من جنوده في الغارة نفسها.