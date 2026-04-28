مجلس التعاون الخليجي يندد بتعرض دوله لاعتداءات إيرانية سافرة خلال الحرب بالشرق الأوسط

ندد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال قمة استثنائية، الثلاثاء، في جدة، بتعرض تلك الدول لـ "اعتداءات إيرانية سافرة" خلال الحرب في الشرق الأوسط، التي استمرت خمسة أسابيع.

وأكد أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان نُشر على منصة إكس أن "هذه الاعتداءات الإيرانية الغادرة قد أدت إلى فقدان ثقة دول المجلس بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من إيران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" قد ذكرت أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "رأس في محافظة جدة اليوم القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضافت: "نوقش خلال القمة عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود تجاهها".

وتأتي المحادثات بعد أكثر من أسبوعين على بدء هدنة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة ثانية إثر حرب امتدت 5 أسابيع وتعرّضت خلالها دول الخليج لضربات إيرانية طالت منشآت نفطية وحيوية.



