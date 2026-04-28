استاد مصر يستضيف ودية الفراعنة أمام روسيا استعدادًا لكأس العالم 2026

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إقامة مباراة ودية قوية تجمع بين منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ونظيره الروسي، يوم 28 مايو المقبل، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

وأكد البيان أن اللقاء سيقام على أرضية استاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة المنتخب لخوض اختبارات قوية أمام مدارس كروية مختلفة قبل العودة للمنافسات الرسمية.

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج تحضيري مكثف وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب تجربة أفكار تكتيكية جديدة قبل المشاركة في المونديال.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، كونها تمثل فرصة لاختبار قدرات المنتخب أمام منتخب يتميز بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي، في إطار استعدادات الفراعنة للاستحقاق العالمي المقبل.