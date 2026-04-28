جيش الاحتلال ينسف نفقين في جنوب لبنان بـ450 طنا من المتفجرات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عثوره في جنوب لبنان قرب الحدود الشمالية، على شبكة أنفاق واسعة تابعة لحزب الله، كان يستخدمها مقاتلو النخبة لديه.

وقال في بيان إن قواته عثرت على نفقين لحزب الله، تم بناؤهما على مدى نحو عقد، يمتدان لمسافة كيلومترين وتتصل فتحاتهما بمواقع مزودة منصات إطلاق موجهة نحو ما سماها «الأراضي الإسرائيلية»، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضح جيش الاحتلال أن وحداته المتمركزة في منطقة القنطرة استخدمت "أكثر من 450 طنا من المتفجرات" لهدم النفقين.

وفي بيروت، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن "فجوة كبيرة" خلّفها تفجير نفذه جيش الاحتلال في بلدة القنطرة في جنوب لبنان.

وكانت الوكالة أفادت عن "عملية نسف كبيرة" في هذه البلدة.

ووصف مصدر عسكري إسرائيلي النفقين بأنهما عبارة عن "منشأة عسكرية ضخمة تحت الأرض" تضم نفقا بطول 800 متر وآخر يمتد لمسافة 1,2 كيلومتر، كان يُستخدَم "منطقة تجمُّع" لقوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله.

وأشار إلى أن "إيران صممت (المنشأة) ورَعَتها وموّلتها" بهدف "شن هجمات على البلدات الإسرائيلية على الحدود".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن قواته ستُواصِل ضرب البنى التحتية لحزب الله.

وأضاف في مقطع مصوَّر مُسجَّل سلفا "اليوم فجّرنا نفقا هجوميا ضخما تابعا لحزب الله. نحن ندمر بنيته التحتية الإرهابية، ونقتل العشرات من إرهابييه، ولم ننته بعد".