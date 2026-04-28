تجديد حبس 25 شابا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا بأكتوبر

قررت قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، تجديد حبس 25 شابا وفتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالشروع في إقامة حفل داخل فيلا بالمخالفة للقانون والآداب العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حفل أكتوبر".

وتحقق نيابة 6 أكتوبر في الواقعة، لكشف الملابسات والتفاصيل، واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين، وشهود العيان، وطلبت تحريات تكميلية من الأجهزة الأمنية، وبيان مدى وجود شبهة تنظيم نشاط مخالف بصورة متكررة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وبيان دور كل منهم ومدى تورطه في تنظيم الحفل، فضلًا عن فحص مدى توافر التراخيص القانونية.

وبينت التحقيقات أن 3 من بين المتهمين تولوا الترويج للحفل وتنظيمه، حيث أعلنوا إقامة "حفل أعمال منافية للآداب" داخل فيلا بدائرة قسم أول أكتوبر، واستقطبوا 23 آخرين من بينهم فتاة، بعد الاتفاق على الحضور مقابل مبالغ مالية، وذلك بالمخالفة للقانون والضوابط المنظمة.

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة المضبوطة كانت على صلة بعدد من المتهمين، وأسهمت في دعوتهم للحضور والتواصل معهم، في إطار الإعداد للحفل، وتبين من الفحص أن الفيلا محل الواقعة جرى استئجارها لهذا الغرض، مع وجود شبهات حول علم مالكيها بطبيعة النشاط، وهو ما تواصل جهات التحقيق فحصه.

وبينت التحريات أنه عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة بشأن الإعداد لإقامة الحفل دون تصاريح، تم استئذان النيابة العامة، وتشكيل مأمورية أمنية انتقلت إلى موقع الفيلا، حيث جرى ضبط جميع المتهمين قبل بدء الحفل.

وتابعت التحريات أن هذه الحفلة لم تكن الأولى، إذ ترجح الأجهزة الأمنية تكرار تنظيم فعاليات مماثلة داخل الفيلا خلال فترات سابقة، وجارٍ فحص الوقائع المرتبطة بها، وتحديد المترددين على المكان.

وأوضحت تحريات مباحث الآداب ورود معلومات تفيد الاستعداد لتنظيم الحفل دون الحصول على التصاريح اللازمة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتلك الفعاليات.

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين البالغ عددهم 26 شخصًا من المشاركين والمنظمين، بينهم فتاة، وذلك قبل بدء الحفل، كما جرى التحفظ على المضبوطات الموجودة داخل المكان، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.