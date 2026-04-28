الثلاثاء 28 أبريل 2026 10:58 م القاهرة
انتهت بالتصالح.. إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وأسرتها بعد مشاجرة عائلية

محمود عبدالسلام
نشر في: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 10:37 م

قررت نيابة الشيخ زايد، إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وشقيقتها وابنتها، وزوج شقيقتها، بعد التصالح في المشاجرة التي نشبت بينهم، إثر خلافات أسرية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة الشيخ زايد، وانتقلت رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين الفنانة هالة سرور وشقيقتها، وابنتها، وبين طرف ثان (زوج شقيقتها)، نتيجة خلافات أسرية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتشاجرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

