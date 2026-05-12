أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، نزوح قرابة 50 ألف شخص من ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان منذ بداية عام 2026.

يأتي ذلك في ظل اشتباكات متواصلة بالولاية بين الجيش السوداني من جانب وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها من جانب آخر.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه خلال الفترة بين 11 يناير الماضي و 4 مايو الجاري، نزح ما يقدر بنحو 49 ألفا و512 شخصا، بواقع 9 آلاف و899 أسرة، في جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق.

وعن مناطق النزوح، أوضحت أن عدد النازحين من "الكرمك بلغ 28 ألفا و20 شخصا، ومن باو 18 ألفا و722 شخصا، ومن قيسان 11 ألفا و855 شخصا".

وأشارت إلى أن النازحين توجهوا إلى 7 مواقع مختلفة داخل ولاية النيل الأزرق، بينها مدينة الدمازين عاصمة الولاية حيث نزح إليها 25 ألفا و630 شخصا، وإلى مدينة باو 11 ألاف ونازحين اثنين، دون الإشارة إلى وجهة نزوح العدد المتبقي.

وأفادت المنظمة أن الغالبية العظمى من الأفراد النازحين حديثا لجأت إلى مواقع التجمع غير الرسمية بنسبة 78%، حيث تم استضافة 13% منهم في المدارس والمباني العامة الأخرى، والبقية مع عائلات مضيفة بنسبة 9%.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية شمال الحكومة منذ العام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي الإقليميين "جنوب كردفان والنيل الأزرق".

ومنذ أبريل 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.