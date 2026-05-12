منظمة إسرائيلية: 4 أطباء من غزة يعانون تجويعا وظروف اعتقال كارثية

كشف 4 أطباء فلسطينيين من قطاع غزة، مازالوا معتقلين في سجون إسرائيل، أنهم يعانون من التجويع، ووصفوا ظروف اعتقالهم بأنها "كارثية إنسانيا وصحيا".

جاء ذلك وفق بيان الثلاثاء، صدر عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية، التي قالت إن أحد محاميها زار الأطباء الأربعة المعتقلين في سجن النقب (جنوب) بتاريخ 11 مايو الحالي، وهم الدكتور محمد عبيد، والدكتور حسام أبو صفية، والدكتور مراد القوقا، والدكتور أكرم أبو عودة.

وأشارت إلى أن الأطباء الأربعة يُحتجزون منذ فترات طويلة دون توجيه أي تهم لهم.

وأوضحت أن "الأطباء أكدوا أن ظروف احتجازهم لم تشهد أي تحسن، لا من حيث كمية الطعام أو جودته، وقد وصفوا الطعام المقدم لهم بأنه غير كافٍ بشكل خطير".

وتحدث الأطباء الأربعة عن انتشار مرض الجرب بين المعتقلين في ظل غياب العلاج وعدم الاستجابة للحالات المرضية.

ولفتت إلى أنهم مثلوا خلال الأشهر الأخيرة أمام محاكم إسرائيلية مددت اعتقالهم دون أي تهم أو تمثيل قانوني.

ووصف الأطباء الأربعة ظروف اعتقالهم بأنها "كارثية من الناحية الصحية والإنسانية".