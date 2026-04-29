إصابة سيدة واختطاف شاب في اقتحامات إسرائيلية بالضفة

أصيبت سيدة فلسطينية، مساء الثلاثاء، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليها بالضرب جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما اختطف شابا خلال اقتحامه بلدة شمال نابلس، شمالي الضفة.

وقالت مصادر محلية لمراسل الأناضول، إن سيدة أصيبت بجروح جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليها بالضرب في "خلة الضبع" بمسافر يطا جنوبي الخليل.

وأشارت إلى اقتحام قوة خاصة لبلدة "عصيرة الشمالية" شمال نابلس، وأطلقت الرصاص في محيط بلديتها، قبل أن تختطف شابا من المكان، وسط حالة من التوتر والاستنفار.

وفي السياق، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة "بيت أمر" شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، دون أن تتوفر معلومات فورية عن اعتقالات أو إصابات، وفق شهود عيان لمراسل الأناضول .

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما اقتحمت بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وجابت آلياتها شوارع البلدة.

وبالتزامن مع ذلك، قالت مصادر محلية إن آليات ومدرعات الجيش الاسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، دون أي تفاصيل أخرى.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية، ما أدى إلى مقتل 1153 فلسطينيا على الأقل، وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.