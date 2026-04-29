الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع السودانية

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على القوني حمدان دقلو موسى، الشقيق الأصغر لقائد قوات "الدعم السريع" السودانية، وعلى ثلاثة مرتزقة كولومبيين متهمين بتجنيد أفراد سابقين للقتال في السودان.



وجاء في بيان صادر عن البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن فرض العقوبات بناء على اقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وشملت القائمة القوني حمدان دقلو موسى، الذي أشار البيان إلى أنه قاد جهودا لقوات "الدعم السريع" لشراء أسلحة ومعدات عسكرية. كما تم فرض عقوبات على ألفارو أندريس كويجانو بيسيرا، وكلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، وماتيو أندريس دوكي بوتيرو، الذين قال البيان إنهم لعبوا دورا محوريا في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين.

وأظهرت أدلة بالفيديو والصور الفوتوغرافية أن الكولومبيين الثلاثة "يزودون قوات الدعم السريع بالخبرة التكتيكية والتقنية، ويعملون جنود مشاة ومدفعيين ومشغلين للطائرات المسيرة والمركبات ومدربين، بل إن منهم من يدرب أطفالا للقتال في صفوف قوات الدعم السريع".

يُذكر أنه في فبراير شباط، تمكنت بريطانيا (مع فرنسا والولايات المتحدة) من استصدار عقوبات على أربعة قادة من قوات الدعم السريع بسبب فظائع ارتكبت خلال حصار قوات الدعم السريع للفاشر. وقد شارك المرتزقة الكولومبيون في عدة معارك بمناطق مختلفة من السودان، منها العاصمة الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر.



وتعد الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، وفقا لوصف منظمات الإغاثة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

وفي وقت سابق من أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال لحساب قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن مئات العسكريين الكولومبيين السابقين توجهوا إلى السودان لدعم هذه القوات.