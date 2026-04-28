رئيس جامعة هيروشيما اليابانية: تعزيز تعليم الثقافة المالية لطلاب المدارس في مصر بتطبيق نظام TOFAS

أكد البروفيسور ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، أن اتفاق التعاون الثلاثي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة "سبريكس" يمثل امتدادا للتعاون القائم بين الجانبين، وخطوة جديدة نحو دعم نشر الثقافة المالية بين طلاب المدارس في مصر.

وقال أوتشي، في كلمته خلال حفل توقيع اتفاقية تدريس الثقافة المالية للمرحلة الثانوية، إن الجامعة ستقدم خبراتها الأكاديمية ورؤيتها الدولية في مجالات التحليل والتقييم التعليمي، بما يضمن جودة المحتوى العلمي وموثوقية نتائج التقييم.

وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز تعليم الثقافة المالية من خلال تطبيق نظام "TOFAS"، وهو نظام دولي لتقييم المهارات الأساسية تم تطويره بواسطة مؤسسة "سبريكس"، بما يسهم في تحسين جودة التعليم الأساسي وتحقيق قدر أكبر من العدالة التعليمية.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتولى تعميم تطبيق البرنامج على مستوى الجمهورية، على أن يتم إصدار الشهادات تحت إشرافها وباعتماد أكاديمي من جامعة هيروشيما.

وأضاف أن التعاون بين الأطراف الثلاثة سبق أن شهد نجاحا في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، حيث بدأ عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية في مصر بالفعل خوض الاختبارات المرتبطة بهذه البرامج.

وأعرب أوتشي عن تقديره لكل الأطراف المشاركة في إنجاز هذا الاتفاق، مشيدا بجهودهم في دعم تطوير العملية التعليمية، وبما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.