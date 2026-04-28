الدفاع الإيرانية: حركة السفن بمضيق هرمز بعد الحرب ستكون حسب بروتوكولات لا تعرض أمننا للخطر

قال مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد رضا طلايي، إن حركة السفن بمضيق هرمز بعد الحرب ستكون حسب بروتوكولات لا تعرض أمن بلاده للخطر.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، اليوم الثلاثاء: «سيتم العمل على تنظيم حركة مرور السفن التجارية بسلاسة بعد انتهاء الحرب، مع الالتزام بالبروتوكولات التي لا تعرض أمن إيران للخطر».

ونوه أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث عن الاستيلاء على موارد الدول الأخرى ومحو الحضارات وتغيير الأنظمة القانونية، كما حدث في فنزويلا».

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة أصبحت مصابة بجنون العظمة»، منوهًا أم «استمرار هذا النهج وهيمنته سيضع العالم على حافة حالة خطيرة وغير قابلة للسيطرة أو التنبؤ».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، بعبور ناقلة نفط يابانية، بالتنسيق مع إيران.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «بحسب بيانات حركة الملاحة البحرية، عبرت ناقلة نفط عملاقة تابعة لشركة التكرير اليابانية إيديميتسو مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران. وغادرت السفينة مرسى رأس تنورة في 17 أبريل».

وأمس، أفادت أحدث بيانات الشحن، بأن معظم السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية، سلكت مسارا حددته السلطات الإيرانية، وأنه تم تحميل حوالي نصفها في الموانئ الإيرانية.

ويأتي هذا في تحدٍ للحصار الأمريكي المصمم لمنع السفن من استخدام الموانئ الإيرانية، إذ حدثت عمليات اعتراض أمريكية للشحن الإيراني بعيدا عن المضيق، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم اعتراض أي من السفن التي غادرت إيران.

ورصدت شركة «كيبلر» للاستخبارات البحرية عبور سبع عشرة سفينة لمضيق هرمز بين يومي الجمعة والأحد، من بينها أربع ناقلات نفط ضخمة محملة. غادرت اثنتان من هذه الناقلات موانئ إيرانية، بينما غادرت الاثنتان الأخريان من الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب شركة «كيبلر» للمعلومات البحرية، تم رصد 17 سفينة تعبر المضيق بين يومي الجمعة والأحد، وكان من بينها 4 ناقلات كبيرة محملة، غادرت اثنتان منها الموانئ الإيرانية، بينما غادرت الاثنتان الأخريان من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت شركة «كيبلر» أن أكبر هذه الناقلات حجما كانت الناقلة «Jiaolong» المملوكة لجهة يونانية، والتي غادرت الإمارات، الجمعة، ووصلت إلى ميناء سيكا الهندي، الاثنين.

وسجلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على مدار الشهرين الماضيين نحو 5% فقط من المتوسط اليومي قبل اندلاع الحرب، مما تسبب في نقص المنتجات المكررة، خاصة في آسيا.

وقالت إيران إنها ستبقي سيطرتها على المضيق، في حين أعلنت الولايات المتحدة في 13 أبريل، عن فرض حصار على الشحن المتجه من وإلى الموانئ الإيرانية.

ومنذ ذلك الحين، اعترض الجيش الأمريكي باعتلاء سطح سفينتين على الأقل، كما أعلن عن اعتراضه لـ38 سفينة أخرى.