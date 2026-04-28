قطر: نرفض التهديد أو إغلاق مضيق هرمز

أكدت دولة قطر اليوم الثلاثاء دعم وساطة باكستان ورفضها بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز.

ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله في مؤتمر صحفي اليوم ، إن قطر تسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تريد العودة للأعمال العدائية أو بقاء الوضع في حالة جمود.

وأضاف أن أولوية قطر هي استقرار المنطقة، وأنها "مع أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو فتح مضيق هرمز"، مؤكدا أن بلاده "تدعم دور باكستان بالكامل كوسيط وتنسق مع مختلف الأطراف في المنطقة والخارج".

وتابع الأنصاري أن بلاده تضع نصب أعينها الوصول إلى حل دبلوماسي، مؤكدا أن "النزاع سينتهي على طاولة المفاوضات".

وقال المتحدث إن المهم في المرحلة الحالية هو حل الأزمة الحالية في المنطقة حلا شاملا، مضيفا أن قطر لا تريد العودة للأعمال العدائية أو أن تكون هناك حالة جمود أو يندلع الصراع مرة أخرى.

وأوضح أن الموقف الخليجي واضح بخصوص الأزمة الحالية، وهو أن حلها يكون عبر المسار الدبلوماسي.

ويعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم قمة تشاورية استثنائية في مدينة جدة بغرب السعودية، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة.