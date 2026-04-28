سلطنة عُمان وبريطانيا تؤكدان ضرورة الالتزام بقواعد حرية الملاحة

أكدت سلطنة عُمان والمملكة المتحدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية، وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويُعزّز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

يأتي ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، واللورد إدوارد لويلين، المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة، وفق وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء سُبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد، والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.

واستمع اللورد إلى مرئيات وزير الخارجية العُماني بشأن أهمية "صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضائق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية، بما يُسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".