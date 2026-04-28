ماذا يعني انسحاب الإمارات من أوبك للولايات المتحدة؟

رأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن انسحاب الإمارات من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد يكون عاملا مسببا لاضطراب منتجي النفط الأمريكيين، كما قد يعقد قدرة منطقة الشرق الأوسط على الاستجابة لأي أزمات مستقبلية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تعد مستقلة في مجال الطاقة إلى حد ما. فهي تنتج أكثر مما تستهلك، لكنها لا تزال تستورد نحو ثلث احتياجاتها النفطية من الخارج.

ويعود ذلك إلى أن النفط الخام الأمريكي الخفيف ممتاز لإنتاج البنزين، لكنه غير مناسب لإنتاج أنواع الوقود الأثقل ومنتجات نفطية أخرى، ما يجعل واشنطن لا تزال تعتمد جزئيا على نفط الشرق الأوسط.

وقد يكون تراجع نفوذ أوبك أمرا إيجابيا للمستهلكين على المدى الطويل. فالإمارات تعد ثاني أكبر منتج للنفط في المنطقة، وبالتالي ستصبح منافسا رئيسيا جديدا في السوق، قادرا على إنتاج النفط دون القيود التي تفرضها الدول الأعضاء في أوبك.

أما بالنسبة للمنتجين الأمريكيين، فإن التداعيات طويلة المدى لا تزال غير واضحة. فالضغط النزولي على أسعار النفط، التي تُتداول في سوق عالمية، قد يؤثر سلبا على أرباح شركات النفط الكبرى.

وكان العالم يعاني بالفعل من فائض في المعروض النفطي قبل اندلاع الحرب مع إيران، حتى مع وجود قيود الإنتاج التي فرضتها أوبك، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان الطلب طويل الأجل سيدعم زيادة الإنتاج من الإمارات.

وقد تجد الشركات الأمريكية نفسها مستقبلا مضطرة إلى خفض إنتاجها إذا عاد الطلب إلى مستوياته المنخفضة السابقة.

وبحسب "سي إن إن"، يظهر هذا التطور أن الحرب على إيران تحدث تغييرات دائمة في طريقة إدارة العالم لأعماله، من خلال فتح سلاسل إمداد جديدة.

وربما لا تتوقف هذه التغييرات عند الإمارات فقط، ما يعني أن التحولات السوقية التي ستؤثر على الجميع ما تزال في بدايتها.