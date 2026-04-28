عباس وعبد الله الثاني يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأردنية عمّان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

واستعرض الجانبان مستجدات الوضع الفلسطيني والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحثا الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم، ومشيدين بالدور الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشئون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في العام 1994.

وفي مارس 2013 وقع العاهل الأردني عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

بدوره، أشاد عباس بالمواقف الأردنية الداعمة للقضية الفلسطينية، وبجهود عمّان في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع الأردن، بما يخدم مصالح الشعبين، مطالبًا بالإفراج عن أموال فلسطينية محتجزة لدى إسرائيل.

وشدد عباس على أهمية الالتزام بجهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى مراحل التعافي وإعادة الإعمار، وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، مجددًا الالتزام بمبدأ "دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد".

كما استعرض عباس برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الفلسطينية، والرامي إلى تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم سيادة القانون، والتحول الرقمي، إلى جانب استكمال الاستحقاقات الديمقراطية، بما يشمل الانتخابات المحلية والوطنية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم تنقل الوكالة تصريحات للعاهل الأردني خلال اللقاء.