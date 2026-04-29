الفاتيكان يعين وسيطا في نزاع حول راهبات متمردات

عين الفاتيكان وسيطا لحل النزاع الذي يشارك فيه ثلاث راهبات مسنات من "جولدنشتاين" في النمسا حول إقامتهن في دير محلي.

وقد كلف جاكوب أوير، رئيس دير سالزبورج البالغ من العمر 34 عاما، بصياغة اتفاق يسمح للراهبات، اللاتي تتجاوز أعمارهن جميعا 80 عاما، بالبقاء في الدير الذي يشغلنه حاليا، وفقا لبيان صادر عن مؤيديهن.

وكانت وكالة الأنباء الكاثوليكية "كاثبريس" قد أوردت تقريرا عن هذا التطور في وقت سابق.

وكانت الأخت برناديت والأخت ريجينا والأخت ريتا قد غادرن دارا للمتقاعدين خصصت لهن في سبتمبر، وعدن إلى الدير الشاغر في قلعة "جولدنشتاين" بالقرب من سالزبورج، النمسا.

لقد عشن هناك لعقود من الزمن ويرغبن في قضاء سنواتهن الأخيرة هناك. وأدت هذه الخطوة إلى نشوب صراع مع ممثل الرهبانية المسؤول عن الأخوات، بروفوست ماركوس جراسل.

محادثات تعقب جموداً دام شهورا.

بعد أشهر من الجدل حول إيجاد حل دون تواصل مباشر بين جراسل والراهبات، تم تعيين أوير مساعدا لجراسل لحل الصراع. وصرح المتحدث باسم جراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قائلا: "المحادثات جارية الآن، وهناك أمل كبير في إمكانية حل هذا الأمر".

وكان جراسل قد عرض السماح للراهبات بالبقاء في جولدنشتاين. ورفضت الراهبات العرض لأنه، في المقابل، طالب بانسحابهن من وسائل التواصل الاجتماعي، والامتناع عن توكيل محامين، ورفض المساعدة من تلميذات مدرسة الدير السابقات.