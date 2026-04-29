الأمم المتحدة: تراجع شبه كامل لحركة الشحن في مضيق هرمز وارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن حركة الشحن عبر مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل منذ فبراير .

وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن لوحة بيانات حديثة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لتتبع حركة الشحن وأسعار الغذاء والطاقة والأسواق المالية المرتبطة بالقيود المستمرة في المضيق.

وأشار دوجاريك إلى أن البيانات أظهرت انخفاضا في عبور السفن المرتبطة بمضيق هرمز بنسبة 3ر95% منذ 28 فبراير.

وأضاف أن "أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 6%، بينما ارتفع سعر النفط الخام في أوروبا بنسبة 53% منذ ذلك الحين".

وبعد بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، ردت طهران عبر إغلاق فعلي لمضيق هرمز.

وأدى هذا الإغلاق إلى اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية، مع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وبدء إجراءات عاجلة لتجنب نقص الوقود. ويعد إعادة فتح المضيق واحدة من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب.