-إصابة 12 آخرين وتدمير 400 مأوى بمخيم "زنك الخضار" بجبل مرة بولاية وسط دارفور غربي البلاد



أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان، مساء الثلاثاء، مصرع 5 أطفال وامرأتين جراء اندلاع حريق في مخيم للنازحين بولاية وسط دارفور، غربي البلاد.

وقالت المنسقية وهي أهلية، عبر بيان: "في كارثة إنسانية جديدة، اندلع حريق هائل عصر الاثنين، في مخيم زنك الخضار بجبل مرة بمنطقة قولو بوسط دارفور".

وبحسب البيان، "أسفر الحريق عن مصرع 5 أطفال و2 امرأة حرقا وإصابة 12 نازحا، بعضهم في حالة حرجة، كما دمر الحريق أكثر من 400 مأوى ومنزل، تاركا آلاف العائلات بلا مأوى وفي ظروف إنسانية مزرية" .

وأرجع البيان حجم الدمار الذي خلفه الحريق إلى "الاكتظاظ الشديد داخل المخيم، وهشاشة الملاجئ المبنية من مواد محلية كالقش والقصب (أغصان شجر) وغيرها من المواد سريعة الاشتعال".

وأشار إلى أن هذه الأسباب سمحت للحريق بالانتشار بسرعة، والتهم معظم المساكن في وقت قصير.

وناشدت المنسقية، المنظمات الإنسانية العاملة في الحقل الإنساني، تقديم المساعدة للمتضررين من هذا الحريق المدمر.

وحتى الساعة 21.50 تغ، لم يصدر تعقيبا فوريا من السلطات السودانية بخصوص الحادث.

وفي الآونة الأخيرة، تكررت حوادث الحريق في مخيمات النازحين، وبحسب المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان، فإن أسباب انتشار تلك الحوادث يعود إلى ضيق الطرق وكثافة المساكن، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة وخسائر في الممتلكات.

ويعيش النازحون السودانيون ظروفا قاسية داخل "مآوٍ" مصنوعة من القش والخشب، ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات الغذائية والطبية.

ومنذ أبريل 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات الآلاف من السودانيين، ونزوح نحو 13 مليون شخص.