ساعر: زمن معادلات حزب الله انتهى وإسرائيل ستواصل استهداف بنيته العسكرية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن ما وصفه بـ"عصر المعادلات" الذي كان قائما خلال فترة الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، انتهى بشكل نهائي، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح بعودة تلك المرحلة.

وقال ساعر، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية عقب لقائه نظيره الصربي، ماركو دجوريتش، إن حزب الله يحاول إعادة فرض قواعد الاشتباك السابقة من خلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار وزعزعة الاستقرار، لكنه شدد على أن ذلك "لن يحدث"، مضيفا أن تلك المعادلات "انتهت إلى غير رجعة"، وفق تعبيره.

ووصف ساعر حزب الله بأنه "الذراع الإيرانية في لبنان"، معتبرا أن الحزب يفرض ما سماه "احتلالا فعليا" على البلاد، وينتهك سيادتها ويضر بمصالح المواطنين اللبنانيين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل استهداف البنية التحتية التي وصفها بالإرهابية بالقرب من حدودها، مشيرا إلى أنها أُنشئت بهدف التسلل إلى الأراضي المحتلة وتهديد أمن المستوطنين.

وخلال المؤتمر، عرض ساعر توثيقات قال إنها لوسائل قتالية عُثر عليها في جنوب لبنان، زاعما أن حزب الله حول المنطقة الحدودية إلى "شبكة إرهابية متكاملة"، بحسب قوله.

كما اتهم الحكومة اللبنانية بعدم التعامل بشكل كافٍ مع هذا التهديد، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن كانت محدودة وجزئية، ولم تشمل الأسلحة المخزنة داخل المنازل أو البنى التحتية العسكرية الموجودة تحت الأرض.

وزعم أن القوات الإسرائيلية عثرت على أسلحة داخل مناطق مدنية، من بينها مدرسة ومواقع حساسة أخرى، وعلى مسافة قريبة من الحدود، معتبرا أن ذلك يعكس حجم الخطر القائم.

وأشار ساعر إلى أن التفاوض المباشر قد يفتح المجال أمام مستقبل أفضل، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب من لبنان اتخاذ خطوات عملية لاستعادة سيادته، وإنهاء ما وصفه بالسيطرة الإيرانية الفعلية على القرار اللبناني.