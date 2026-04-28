قال الإعلامي تامر أمين إن محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، إن “ربنا كاتب له الدراما في كل مراحل حياته”، مشيرًا إلى أنه كان أعلن أن هذا الموسم هو الأخير له مع ليفربول، قبل أن يتعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس.

وأضاف "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أن "صلاح" خرج مصابًا في بداية الشوط الثاني، قبل أن تؤكد الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ما يستلزم فترة علاج واستشفاء وتدريبات تصل إلى 4 أسابيع، وبالتالي ينتهي موسمه مع ليفربول، في ظل تبقي 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون ظهوره الأخير قد حدث بالفعل.

وتابع أن هذه القصة مزعجة لجماهير ليفربول وللمصريين، مضيفًا: "أكيد النادي هيعمل وداعية استثنائية تاريخية تليق بمحمد صلاح الملك المصري بعد 8 سنوات من المجد الذي أهداه لهم"، مشيرًا إلى أن "صلاح" حقق خلال هذه السنوات للفريق حقق بطولات كبرى وجوائز فردية عديدة.

وتحدث عن سوء حظ "صلاح" مع كأس العالم، قائلاً إنه لا يدخله وهو سليم، مستشهدًا بمواقف، منها عدم مشاركته في نسخة 2014، والإصابة في الكتف قبل مونديال 2018، وعدم الجاهزية الصحية الكاملة له وقتها، بالإضافة إلى ضياع حلم التأهل لنسخة 2022 بعد إهدار ركلة الترجيح.

وأشار إلى أن إصابة "صلاح" الحالية تأتي قبل فترة مهمة، حيث قال إبراهيم حسن المدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إن مدة الغياب تقترب من شهر، مع إمكانية لحاقه، مضيفًا أنه سيكون عائدًا من إصابة، وبالتالي لن يكون في كامل جاهزيته، مردفًا أنه “رب ضارة نافعة”، معتبرًا أن الإصابة قد تمنح صلاح فرصة للراحة والاستشفاء الكامل والعودة.



وتلقى فريق ليفربول ضربة مقلقة بعد إصابة لاعبه محمد صلاح خلال مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعرض "صلاح" لإصابة في العضلة الخلفية عند الدقيقة 59، عقب كرة مشتركة، ليغادر أرض الملعب بناءً على توصية الجهاز الطبي، ويقرر المدرب أرني سلوت استبداله.