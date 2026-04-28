ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، فى البنوك المحلية، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، بقيمة تتراوح بين 24 و33 قرشًا، ليتداول قرب مستوى 53 جنيهًا فى أغلب المصارف.

اختتم البنك المركزي تعاملات اليوم عند مستوى 52.79 جنيه للشراء، و52.89 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الخضراء فى كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمقدار 24 قرشًا، ليصل إلى 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع، مقارنة مع 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع، سجلها بختام تعاملات أمس الأول.

وفى البنك التجارى الدولى، تقدمت العملة الأمريكية 23 قرشًا لتصل إلى 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، مقارنة مع 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف العملة الخضراء فى بنك كريدى أجريكول 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع، متقدمًا 33 قرشًا عن سعره أمس الأول، حيث كان سجل 52.40 جنيه للشراء، و52.50 جنيه للبيع.

كما صعد الدولار بمقدار 28 قرشًا أيضًا فى بنك قناة السويس ليسجل 52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، مقارنة مع 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار فى بنك البركة بمقدار 25 قرشًا، ليسجل 52.70 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع، صعودًا من 52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى 0.25% إلى 52.5 فى ختام تعاملات أمس الأول "الاثنين"، مقارنة مع اليوم السابق له.

وفي بنك الإسكندرية صعدت العملة الأمريكية 28 قرشًا إلى مستوى 52.78 جنيه للشراء، و52.88 جنيه للبيع، ارتفاعًا من 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 52.84 جنيه للشراء، و52.94 جنيه للبيع، ارتفاعًا من 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، مرتفعًا 32 قرشًا.

وفي بنك تنمية الصادرات صعد سعر الدولار بمقدار 30 قرشًا، ليصل إلى 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، مقابل 52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع.