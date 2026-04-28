وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 والتي جاءت كالتالي:

الدولار يصعد 33 قرشا بالبنوك ويقترب من 53 جنيها

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، فى البنوك المحلية، فى ختام تعاملات اليوم، بقيمة تتراوح بين 24 و33 قرشًا، ليتداول قرب مستوى 53 جنيهًا فى أغلب المصارف.

الذهب يواصل الهبوط ويتراجع 35 جنيها

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بقيمة 35 جنيها إضافية، حيث سجل الجرام عيار 21 – الأكثر مبيعاً فى مصر- سعر 6900 جنيه، مقابل 6935 فى بداية تعاملات اليوم.

أسعار المعادن النفيسة تتراجع وسط ترقب قرارات البنوك المركزية

واصلت المعادن النفيسة تراجعها في ظل ترقب قرارات البنوك المركزية، وتقييم الأسواق لعرض إيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 1.2% إلى 4636 دولارا، والفضة بحوالي 2.8%، والبلاتين 2.6% في ظل تقييم الأسواق لعرض إيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

الصادرات غير البترولية تقفز إلى 18.3 مليار دولار بدعم تنوع المنتجات والأسواق

قال أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 18.3 مليار دولار، مقارنة بـ15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو قوي رغم التحديات العالمية، مدفوعًا بزيادة صادرات قطاعات رئيسية تشمل الذهب، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والحاصلات الزراعية، إلى جانب الملابس الجاهزة.

15% تراجعًا في أسعار الشحن والتأمين للنقل البحري مع هدوء التوترات بالمنطقة

كشف أحمد زكي، الأمين العام للشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات لـ«الشروق» عن تراجع أسعار الشحن والتأمين على النقل البحري، بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%، خلال الأسبوع الماضي مع هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، موضحًا أن التراجع في الأسعار جاء نتيجة هدوء الأوضاع نسبيًا في الشرق الأوسط، بعد وقف الحرب لأجل غير مسمى.

توقيع مشروع لتطوير مجمع للمصانع الجاهزة في اقتصادية قناة السويس باستثمارات 100 مليون دولار

وقعت شركة "ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها"، عقدًا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة بمنطقة السخنة الصناعية على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر، على مرحلتين بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة، فيما تبلغ الاستثمارات المباشرة للمشروع نحو 100 مليون دولار بما يعادل 5 مليارات جنيه، مع توقعات بجذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، بما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

لأول مرة في مصر.. تشغيل 6 ماكينات حفر نفقي بمشروع الخط الرابع للمترو

كشفت وزارة النقل عن استخدام 6 ماكينات حفر نفقي في وقت واحد لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، لأول مرة في مصر، حيث يجري تنفيذ أنفاق الجزء الأول من المشروع بين محطتي حدائق الأشجار والمساحة عبر 4 ماكينات، بمعدل ماكينتين لكل اتجاه.

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 71 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري، اليوم، سيولة بقيمة 71 مليار جنيه من 6 بنوك، عبر عطاء السوق المفتوحة، بفائدة 19.5%0

خبراء: البورصة قادرة على استيعاب الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة

تتأهب البورصة المصرية لاستقبال نحو 30 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات، بالإضافة لقيد عدد من شركات القطاع الخاص، وبالرغم من هذا الكم الهائل المرتقب قيده من الشركات، توقع عدد من خبراء ومحللي سوق المال أن تكون سوق المال قادرة على استيعابها وتغطيتها بالكامل.

