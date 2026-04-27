قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأطباء يوضحون دائمًا الأنظمة الغذائية الصحية، خصوصًا للمرضى مضيفًا أنهم يوضحون المكونات الغذائية المتكاملة، وينصحون بالاعتدال في تناول الطعام.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e »، الإثنين، إلى ضرورة الاهتمام بالمكونات الغذاية المتكاملة، ومنها البروتين والكاربوهيدرات، والأملاح، وغيرها، بجانب الاعتدال في تناول الطعام، مضيفًا:«بحيث الأكل يبقا متوازن بحيث لا يضر بالصحة ولا يؤثر على الإنسان».

وأضاف أن الأطباء يوضحون الأغذية المناسبة للمرضى كل وفق حالته وطبيعة مرضه، مستشهدًا بمرضى السكر المسموح لهم بتناول الأطعمة بطريقة متوازنة لا تؤثر على مستوى سكر الدم.

وأكمل:«مريض السكر بنقلل له السكريات وبنقلل له النشويات والحاجات الحلوة إلى آخره، مرض الضغط بنقلل له الأملاح، مريض الكلى له نظام غذائي»، مضيفًا أن هناك إدارة تغذية بجميع المستشفيات لتحديد نوعية الأغذية التي يستهلكها المرضى.

وأوضح: «نصيحة لكل إنسان هي أكل متوازن متكامل بيشمل كل العناصر الغذائية ولا يزيد عن شيء ولا يقل بحيث يضمن هذا».

وحذّر من قلّة شرب المياه، والتي يحتاجها الجسم دوريًا، موضحًا أن نسبة الاحتياج للمياه ترتفع في فصل الصيف مقارنة بالشتاء، نظرًا للتعرق، قائلًا: «في المتوسط من لتر إلى لترين يوميًا».

وتابع: «محدش بيقدر يمتنع عن الميه لفترة محددة كلها فترات قصيرة جدًا لكن علشان أنسجة الجسم تشتغل وعلشان الكلى تمشي وعلشان البول يتحرك في كمية مياه حد أدنى بيحتاجها الإنسان كل يوم».

وردّ على التساؤلات حول هل توجد أنواع من الأطعمة قادرة على علاج الأمراض مثل السرطان والضغط وغيرهما، قائلًا: «محدش قال كدا، كل مرض له علاج محدد حسب بروتوكولات علاج بيحددها الأطباء».

واستشهد بالمصابين بمرضى السكري، الذي يحتاج النوع الأول منه للإنسولين دائمًا، فيما يُمكن أن يستخدم مرضى النوع الثاني نظامًا غذائيًا معينًا، يليها اللجوء للأقراص وغيرها.