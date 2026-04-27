السفير معتز أحمدين: مضيق هرمز يمثل قنبلة اقتصادية تضغط على واشنطن

قال السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة الأسبق، إنّ توقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية بعد نحو 60 يوماً جاء نتيجة مجموعة من العوامل الضاغطة، في مقدمتها استنفاد الولايات المتحدة لمخزونها من الذخائر، الأمر الذي دفع الجيش الأمريكي إلى وقف العمليات.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المسألة ليست مجرد شائعات، بل تدعمها تقارير متداولة في الصحافة الأمريكية، إلى جانب طلب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تمويلاً إضافياً بقيمة 30 مليار دولار لتعويض النقص في الذخائر، رغم ضخامة الميزانية السنوية.

وأشار خليل إلى أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز كان له تأثير بالغ على القرار الأمريكي، موضحاً أن إيران، رغم عدم امتلاكها قنبلة نووية فعلية، تمتلك "قنبلة نووية اقتصادية" تتمثل في قدرتها على التأثير في هذا الممر الحيوي، بما ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن هناك ورقة ضغط أخرى تتمثل في مضيق باب المندب، والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن، لكنها تظل خياراً قائماً يمكن اللجوء إليه عند الضرورة.

وذكر، أن هذه الضغوط ترافقت مع ارتفاع أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة، ما انعكس سلباً على شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثار تساؤلات حول مستقبل حزبه في الانتخابات النصفية، سواء على مستوى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

ولفت إلى أن الأداء الدفاعي لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأسبوع الأخير من القتال كشف عن قدرة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية على اختراق الدفاعات، ما عزز من حالة الضغط ودفع واشنطن في النهاية إلى وقف الحرب.