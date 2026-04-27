عصام عمر بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية: قيمة الرحلة في المحاولة لا الوصول

كرّم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الفنان عصام عمر، خلال فعاليات افتتاح دورته الثانية عشرة، المقامة حاليًا على مسرح مسرح سيد درويش، حيث سلّمه التكريم الفنان باسم سمرة، بعد تعاونهما مؤخرًا في مسلسل «عين سحرية»، فيما حرص المخرج يسري نصر الله على تقديم الجائزة له، وسط حالة من السعادة الكبيرة.

وأعرب عصام عمر عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن له قيمة خاصة بالنسبة إليه.

وقال، خلال كلمته على هامش التكريم، إن حصوله على تقدير من مدينة الإسكندرية يحمل طعمًا مختلفًا، مشيرًا إلى أنه سبق أن حظي بتكريم في المسرح، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يُكرم فيها ضمن مهرجان سينمائي.

وأضاف أنه لا يزال في بداية مشواره الفني، مؤكدًا أن هناك العديد من الفنانين الذين يستحقون التكريم أكثر منه، مشيرًا إلى سعيه المستمر لتطوير نفسه وتقديم أعمال سينمائية مميزة.

وأوضح أن شغفه بالتمثيل بدأ منذ الصغر، متأثرًا بعدد كبير من الأفلام التي أسهمت في تشكيل وعيه الفني وألهمته دخول عالم التمثيل، معربًا عن أمله في تقديم المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

ووجّه رسالة إلى الشباب، دعاهم فيها إلى التمسك بأحلامهم في مجال السينما، مؤكدًا أن السعي والمحاولة هما الأساس حتى وإن لم تتحقق كل الطموحات، قائلًا: «قيمة الرحلة تكمن في المحاولة نفسها».

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة جيهان زكي، والمهندس أيمن عطية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي، ومحمد سعدون مدير المهرجان.

كما حضر الحفل الفنان صبري فواز، والفنانة ركين سعد، والمونتيرة منى ربيع، والفنان محمد ممدوح، والمخرج خيري بشارة، والفنان حسام داغر، والسيناريست هيثم دبور، والفنان كامل الباشا، والمنتج محمد مشيش، والمنتج صفي الدين محمود، والفنان أحمد كمال.