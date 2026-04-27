أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه من خسارة الأهلي أمام بيراميدز، مطالبًا بثورة تصحيح داخل النادي، مؤكدًا أنه لا يكفي التتويج ببطولات ألعاب الصالات، بينما يمر فريق كرة القدم بموسم صفري.

وقال أحمد شوبير في برنامج «الناظر» على قناة «النهار»: «موسم صفري للأهلي، حد يقول الأهلي كسب السوبر في البداية، ماشي يا سيدي، هحسبهالك بطولة، لكن في المجمل موسم صفري. مش معقول نستنى ماتش كرة طائرة بنات أو كرة يد، كل ده جميل وحلو، لكن الأهلي نادي كرة قدم، والجماهير عاوزة فرقتها تكسب».

وأضاف: «نتائج الأهلي في الدوري أو أفريقيا أو الكأس غير مقبولة».

وتابع: «المطلوب أن الأهلي يعيد الحسابات، وأن ينسى هذا الموسم، لأنه واحد من أسوأ المواسم في تاريخ النادي. لما نخرج من فريق من دوري القسم الثاني “فريق الاتصالات” في كأس مصر، ومحدش يتكلم».

وأشار إلى أن «الفرص جاءت للأهلي عشرات المرات، وفي كل مرة يتم إهدارها».

وأوضح: «سمعنا أن الخطيب سلم ملف الكرة لياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، لكننا لم نرَ شيئًا سوى إقالة لجنة التخطيط، والأهلي يعاني من غياب رأس الحربة».

وأكد: «جماهير الأهلي حزينة وتعيش ليلة عصيبة، الحزن ظاهر على الوجوه وهناك ألم ومرارة وغضب».

وأضاف: «الجماهير ظلت داعمة للفريق، وستتوجه لمباراة الزمالك المقبلة لأنها بطولة خاصة، على أمل تعثر المنافسين من أجل التأهل لدوري أبطال أفريقيا، وليس للتتويج بالدوري».

واختتم: «الأمر داخل الأهلي شديد الصعوبة، لا يوجد لاعب في حالته، لا حراس المرمى ولا الأساسيون ولا البدلاء، والأهلي في حاجة إلى ثورة إدارية».