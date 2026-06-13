مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تصادم سيارة وأتوبيس بالساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث تصادم سيارة وأتوبيس بطريق الإسكندرية - مطروح بالساحل الشمالي.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، يوسف فرج محمد جثة هامدة، فيما أُصيب يوسف محمد يونس عبد العزيز بكدمات وسحجات بالجسم وجرح بالوجه، وأُصيب عبد الرحمن عبد العزيز عبد الحليم، بتروما وجروح بالرأس وكسر بالفقرات العنقية واشتباه نزيف بالمخ، كما أُصيب سامي صابر فايز صافي، بكسر بالقدم اليسرى وجروح وكدمات بالرأس واضطراب بدرجة الوعي.

فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانياً في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الحمام المركزي لتلقي باقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة.