يديعوت أحرونوت: نتنياهو يأمر الجيش بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر أوامره للقوات الجوية الإسرائيلية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار.

وتوقعت الصحيفة تنفيذ غارات جوية على جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم، فيما أشارت القناة 14 العبرية، إلى أن «الرد المحتمل لن يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت».

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله أطلق خلال ساعات الليل، مسيّرة انتحارية باتجاه آلية هندسية تابعة لقواته في منطقة تلة علي الطاهر.

وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات.

وأشارت إلى أن «الهجوم يُعدّ خرقًا فادحًا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله اللبناني».

في المقابل، شهدت المناطق الجنوبية صباح اليوم الأربعاء، تصعيدا ميدانيا تمثل في توغل آليات عسكرية إسرائيلية إلى أطراف بلدة عيتا الجبل، قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.

وفي النبطية، تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع، بالتزامن مع استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

وفي قضاء صور، أقدمت القوات الإسرائيلية على تفجير ونسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي، ولا سيما في منطقة المشاع التابعة لبلدة المنصوري، فيما واصل الطيران المسير الإسرائيلي التحليق منذ ساعات الصباح فوق البلدات والقرى الجنوبية.