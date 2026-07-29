أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 10570 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2025، بمعاقبة تاجر خردة بالإعدام شنقا؛ لإدانته بقتل زوجته داخل منزلهما بقرية جزيرة فاضل التابعة لمركز أبو كبير إثر خلافات أسرية بينهما.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "عصام م س ب"، 45 عاما، تاجر خردة، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليها زوجته "عواطف ج" عمدا داخل مسكن الزوجية بقرية جزيرة فاضل بمركز أبو كبير، بسبب خلافات أسرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث الجنائية وأقوال الشهود أن المتهم اتصل هاتفيا بشقيقه عقب ارتكاب الواقعة، وأخبره بأنه اعتدى على زوجته، وطلب منه التوجه إلى المنزل للاطمئنان على أطفاله، وعندما وصل شقيقه وجد المجني عليها مسجاة على الأرض غارقة في دمائها، وبجسدها طعنات متفرقة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل زوجته، وأعد سكينا لتنفيذ جريمته، وما إن نشبت بينهما مشادة كلامية حتى استل السلاح الأبيض وسدد إليها عدة طعنات نافذة في منطقتي الصدر والبطن، قاصدا إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها في الحال، وفقا لما أثبتته التحقيقات.

وخلال استجوابه أمام جهات التحقيق، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، مدعيا أن الشكوك كانت تراوده تجاه سلوك زوجته، وأنها كانت ترفض منحه حقوقه الشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.