محافظ الغربية: مستمرون في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة ودمجها في الاقتصاد الرسمي

-اختيار الغربية لإطلاق المبادرة يعكس ما تمتلكه المحافظة من تكتلات اقتصادية وقرى منتجة قادرة على دعم الصادرات المصرية

أكد علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، انطلاقًا من إيمانها بأن التنمية الاقتصادية تبدأ من تعظيم المزايا النسبية لكل منطقة وتحويلها إلى فرص إنتاجية وتصديرية، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 28 تكتلًا اقتصاديًا وعددًا كبيرًا من القرى المتخصصة في الصناعات والحرف التراثية، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات، وتقنين الأوضاع، ودمج الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

يأتي ذلك خلال استقبال علاء عبد المعطي، محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مستهل زيارته إلى المحافظة، للمشاركة في إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تعكس المكانة التي تحتلها محافظة الغربية باعتبارها إحدى أهم المحافظات الصناعية والإنتاجية، وما تمتلكه من تكتلات اقتصادية وقرى منتجة تمثل قاعدة واعدة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.

وأضاف أن اختيار الغربية لإطلاق المبادرة يعكس ما تمتلكه المحافظة من مقومات إنتاجية وصناعية تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الصادرات، مؤكدًا استمرار المحافظة في تطوير سلاسل الإنتاج وربطها بفرص التصدير، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير.