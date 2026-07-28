روى السباح آدم محمد رفعت، تفاصيل اللحظات التي أنقذ فيها صديقه عدي من الغرق في بطولة الإسكندرية للسباحة، قائلاً إنه أنهى السباق بشكل طبيعي ولمس خط النهاية، وتوجه بنظري نحو شاشة الأرقام والمدرجات، وفي تلك اللحظة لمحت مدرب يدعى سامر يشاور نحو الحارة المجاورة له، وهي الحارة الخاصة بصديقه.

وتابع عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الاثنين، أنه بمجرد أن التفتّ، رأى عدي رأسه فقط فوق سطح الماء وجسده يغوص لأسفل في بداية الغرق، ولم يتردد للحظة، وتوجه إليه فورًا وأمسك به.

وأضاف أنه وبسبب الإجهاد العضلي عقب إنهاء سباقه، لم يكن قادراً على رفعه بالكامل، فتحرك به نحو أقرب حبل مائي للتثبت به حتى وصول فريق الإنقاذ الذي تسلمه.

وطمأن الجميع على حالة صديقه الصحية مؤكدًا على أن عدي لم يكن وصل لمرحلة الغرق الكامل حينها، بل كان يمر بحالة إرهاق شديد، وقلب وجهه ليتمكن من التنفس عند شعوره بالتعب، لافتاً إلى أنه استعاد وعيه بالكامل فور دخوله العيادة لإسعافه، وسيواصل مشاركاته في البطولات المقبلة بشكل طبيعي.

ولفت إلى عمق روابط الزمالة والأخوة بينهما مضيفًا أن شكر عائلة عدي له أشعره بالسعادة، لكنه لم يفعل سوى الواجب؛ فعدي زميله وهو في مقام أخيه تمامًا، مردفًا: "ولو كنت لمحته قبل لمس خط النهاية، لتركت السباق وذهبت إليه فورًا دون تفكير، فصديقي له الأولوية بالطبع".

وشهدت منافسات بطولة الإسكندرية الصيفية للسباحة، موقفًا إنسانيًا، بعدما نجح السباح آدم محمد رفعت، لاعب نادي راية، في إنقاذ أحد المتسابقين من الغرق خلال سباق 100 متر حرة.