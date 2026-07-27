• سانشيز يدعو إلى ميثاق دولة لمواجهة الطوارئ المناخية خلال زيارته لمناطق حرائق كاستيون

زار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، المناطق المتضررة من حرائق الغابات في بلدة لا فاي دي أوكسو التابعة لإقليم كاستيون، داعيًا إلى إبرام "ميثاق دولة" لمواجهة الطوارئ المناخية، بما يضمن تعزيز جاهزية البلاد وقدرتها على الوقاية والاستعداد لمواجهة الكوارث المستقبلية.

وأكد سانشيز أن إسبانيا بحاجة إلى اتفاق وطني واسع تشارك فيه مختلف الإدارات والجهات الاجتماعية والقوى السياسية، يستند إلى المعطيات العلمية، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من حرائق الغابات وتسريع عمليات إعادة الإعمار والتعافي بعد الكوارث.

وقال: "علينا أن نترجم هذا الاتفاق إلى واقع حتى نكون أكثر استعدادًا وجاهزية، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق تنمية آمنة لجميع مناطق البلاد". وأضاف أن هذه المبادرة سبق أن طرحها في سبتمبر الماضي، داعيًا إلى توحيد الجهود لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وشدد رئيس الوزراء الإسباني على التزام الحكومة بالتصدي للحرائق من خلال تسخير جميع موارد النظام الوطني للحماية المدنية، إلى جانب دعم جهود التعافي، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيقر غدا مرسومًا بقانون يعلن المناطق المتضررة من الحرائق "مناطق منكوبة بسبب طوارئ الحماية المدنية"، بما يتيح تقديم الدعم اللازم لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.

كما أكد أهمية التعاون بين مختلف مستويات الإدارة والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن التنسيق يجب ألا يقتصر على الاستجابة وإعادة البناء، بل يشمل أيضًا تعزيز إجراءات الوقاية، معتبرًا أن ذلك يتطلب اتفاقًا وطنيًا شاملًا.

وكشف سانشيز أن الحرائق أتت حتى الآن على أكثر من 170 ألف هكتار في أنحاء إسبانيا، أي ما يعادل ستة أضعاف المساحات التي احترقت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن البلاد تواجه حاليًا عشرات الحرائق الكبرى في وقت واحد.

وحذر من أن الساعات والأيام المقبلة ستكون صعبة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة، قائلا: "ساعات عصيبة تنتظرنا"، داعيًا المواطنين الذين اضطروا إلى إخلاء منازلهم أو البقاء فيها إلى التحلي بالصبر والتفهم، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية التجمعات السكنية والحفاظ على أرواح السكان. كما ناشد الجميع توخي أقصى درجات الحذر ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

ووجه الشكر إلى وسائل الإعلام، قائلا: "في مثل هذه الأوقات العصيبة، يحتاج المواطنون إلى معلومات صادقة، ومن المهم مكافحة التضليل والأخبار الكاذبة".

وتبذل إسبانيا جهودا مكثفة للسيطرة على حرائق الغابات المدمرة وسط موجة حر شديدة؛ حيث تسابق الزمن لاحتواء أسوأ الحرائق في تاريخها.