عموتة ونجوم الأهلي يحضرون حفل تسمية الاستاد

شهد حفل الإعلان عن تسمية استاد النادي الأهلي الجديد حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والعربية، على رأسهم المغربي الحسين عموتة المدير الفني السابق لمنتخب الأردن، إلى جانب عدد من لاعبي الأهلي السابقين والحاليين.

وأقيم الحفل وسط أجواء احتفالية، بمناسبة الشراكة التي تجمع النادي الأهلي مع إحدى المؤسسات الكبرى، والتي تأتي ضمن خطة النادي لتعزيز الاستثمار الرياضي وتطوير البنية التحتية.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، حيث حرص الجميع على الإشادة بالخطوة التي تمثل إضافة مهمة للرياضة المصرية، خاصة في ظل توجه الأندية الكبرى نحو تعظيم مواردها والاستفادة من المنشآت الرياضية بشكل أكبر.

وتحدث الحاضرون عن أهمية المشروع الجديد ودوره في دعم النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أن الاستثمار في المنشآت الرياضية يمثل خطوة مهمة، لكنه يجب أن يتزامن مع الاهتمام بالعنصر البشري وصناعة الأجيال الجديدة من اللاعبين.

ويعد استاد الأهلي الجديد أحد أبرز المشروعات التي يترقبها جمهور القلعة الحمراء، في ظل الطموحات الكبيرة لإنشاء صرح رياضي يليق بتاريخ النادي ومكانته.