النائب هاني شحاته يطالب بالإفصاح عن أسماء المطاعم والمحال المضبوطة بأغذية فاسدة: نحتاج قانونا أكثر ردعا

طالب النائب هاني شحاته، عضو مجلس النواب، بضرورة وجود قانون لحماية المستهلك يكون "أكثر قوة ورادعا لأصحاب المحال الكبرى والصغرى".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" : "نحتاج إلى قانون حماية للمستهلك يكون أكثر دقة وانضباطا وردعا للمخالفين"، مضيفا: "عندما تدخل السوبر ماركت وتجد السعر المكتوب غير السعر الذي تُحاسب عليه، هذا اسمه غش".

وناشد المسئولين والجهات الرقابية بالإفصاح عن أسماء المحال التجارية والمطاعم التي يتم ضبطها بأطعمة وأغذية فاسدة، قائلا: "أناشد المسئولين، لدينا مشكلة نواجهها في عدم الإفصاح عن المطاعم أو المتاجر التي يتم ضبطها بأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية أثناء الحملات الرقابية للطب البيطري والتموين".

وأوضح أن المواطنين عندما يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي ضبط أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية في مطاعم شهيرة بمدينة ما، فإن من حقهم الطبيعي معرفة أسماء هذه المطاعم لتجنبها، قائلا: "المواطن لا بد أن يعرف من هذا المطعم حتى لا يذهب إليه، بل على العكس لا يرى المطعم أو السوبر ماركت تم إغلاقه، والعقوبة تكون إما غرامة ومخالفة!".

وأكد أن "هناك ردعا أكثر من ذلك"، مشددا أن "المواطن لا بد أن يعرف بأن هذا المطعم لديه مشكلة حتى يأخذ حذره".