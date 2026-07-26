نتنياهو يعتزم الضغط على ترامب لمراقبة أهداف إيران النووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما بعد غد الثلاثاء للحفاظ على "مراقبة مستمرة" لبرنامج إيران النووي، على الرغم من أنه قال إنه ليس لديه دليل جديد على تدمير قدرة طهران على صنع سلاح نووي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتنياهو قوله في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة فوكس نيوز: "إن أجهزتنا الاستخباراتية وأجهزتكم تعمل معا بشكل وثيق ولن أقوم بتقديم معلومات جديدة، لكنني أعتقد أنه من الجيد أن تتاح لنا الفرصة للجلوس مع صديقنا العزيز الرئيس ترامب والاستماع إلى ما يدور في ذهنه، لأنني أعتقد من نواح عديدة أن هذا هو قراره".

وظل ترامب والجيش الأمريكي هادئين إلى حد كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن الوقف المؤقت للضربات المتصاعدة ضد إيران لمدة أسبوعين تقريبا، حيث قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لشبكة إن بي سي إن ترامب كان يمنح المفاوضات فرصة للمضي قدما.

وقال نتنياهو إن الولايات المتحدة وإسرائيل أوقفتا القدرات النووية الإيرانية "بضع سنوات جيدة" لكنه حذر من أن طهران لا يزال بإمكانها محاولة إعادة بناء ما تم تدميره.

وأضاف نتنياهو "نعم، لقد قمنا بتأخيرها، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك محاولة استعادتها. وعلينا أن نكون في حالة مراقبة مستمرة حتى لا يحدث ذلك."

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجمات استهدفت منشآت نووية إيرانية في حرب يونيو عام 2025 وفبراير العام الجاري وقالت الدولتان أنه تعرض لتدمير كبير.