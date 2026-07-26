سؤال برلماني لرئيس الوزراء بشأن حقيقة أرقام إنتاج البترول ومنهجية احتسابها

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، تقدمه بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالإفصاح الكامل عن الأرقام الرسمية لإنتاج البترول في مصر، والمنهجية التي استندت إليها الحكومة في الإعلان عن تجاوز الإنتاج 550 ألف برميل يوميًا.

وأوضح فؤاد، أن السؤال يأتي في ضوء ما صاحب الإعلان من تساؤلات فنية، أبرزها نشر رسم بياني يخلو من مقياس المحور الرأسي، بما يحول دون التحقق من القيم الفعلية للإنتاج أو حجم الزيادة المعلنة، فضلًا عن عدم توضيح مكونات الرقم المنشور، وما إذا كان يقتصر على إنتاج الزيت الخام أم يشمل متكثفات الزيت ومتـكثفات الغاز.

وأشار إلى أن السؤال البرلماني يطلب من الحكومة بيان حجم إنتاج الزيت الخام، ومتكثفات الزيت، ومتكثفات الغاز كلٌّ على حدة، مع توضيح المنهجية المستخدمة في احتساب الرقم المعلن، وما إذا كانت تختلف عن المنهجية التي كانت تُستخدم في السنوات السابقة، بما يسمح بإجراء مقارنة تاريخية سليمة.

كما يتضمن السؤال استفسارًا عن أسباب توقف نشر بعض البيانات التفصيلية الخاصة بالإنتاج، وعدم انتظام تحديث البيانات المنشورة عبر المنصات الدولية المعنية، بما يضمن استمرار إتاحة المعلومات القابلة للتحقق للباحثين والمستثمرين والرأي العام.

وأكد فؤاد، أن الشفافية في الإفصاح عن مؤشرات قطاع الطاقة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في البيانات الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن الهدف من السؤال البرلماني ليس الجدل حول الأرقام، وإنما ضمان وضوح منهجية احتسابها وإتاحة البيانات التفصيلية التي تسمح بمراجعتها والتحقق منها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.